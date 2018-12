Klip týdne: Chinaski ladí na Vánoce s Milióóóny přání

Chinaski je česká pop rocková skupina, která v letech 2005 a 2007 vyhrála cenu Anděl, udělovanou Akademií populární hudby.

Skupina vznikla v roce 1987 jako Starý hrady, později ji však fanoušci spontánně přejmenovali na Starý hadry, dali ji dohromady Pavel Grohman a Michal Novotný (později Malátný). Do kapely v roce 1989 přichází dva spolužáci Michala Novotného z DAMU, Petr Rajchert, který působil v roli zpěváka po boku Malátného a Jiří Seydler. Rok 1994 přináší kapele změny – pod vlivem Charlese Bukowského se podle jeho postavy přejmenovávají na Chinaski a v roce 1995 vychází stejnojmenné debutové album (vydané společností KaB Music). V září téhož roku byl k písni Pojď si lehnout natočen první videoklip skupiny. Jeho režie se ujal Jan Hřebejk. Druhá deska Dlouhej kouř (1997), jejíž stejnojmenný singl je nejhranější písní v rádiích, přináší kapele velkou popularitu i několik nominací na Ceny akademie.

Jen tři dny po vyprodaném koncertu v O2 areně oznámili dne 19. listopadu 2017 Michal Malátný a František Táborský konec dlouholeté sestavy. Ve skupině zůstali pouze tito dva jmenovaní, ostatní čtyři členové – Štěpán Škoch, Ondřej Škoch, Petr Kužvart a Otakar Petřina jr – skupinu opustili. V kompletní sestavě zahráli naposledy 18. prosince 2017 pro nadační fond dětské onkologie Krtek. Nová sestava byla oznámena na začátku roku 2018; post bubeníka obsadil Lukáš Pavlík, baskytarista Tomi Okres a klávesistou se stal Jan Steinsdörfer.



Diskografie:

Chinaski, 1995

St. hadry, 1997

Dlouhej kouř, 1997

1. signální, 1999

Na na na a jiné popjevky, 2000

Originál, 2002

Premium 1993–2003, 2003

Docela vydařenej den, 2004

Autopohádky, 2004

Music Bar, 2005

Movie Bar, 2006

07, 2007

Když Chinaski tak naživo, 2008

Autopohádky 2, 2008

Není na co čekat, 2010

Písničky z Autopohádek, 2011

Best of Chinaski - 20 let v síti, 2013

Rockfield, 2014

Není nám do pláče, 2017

Love Songs, 2018



Členové:

Michal Malátný – kytara, zpěv

František Táborský – sólová kytara, zpěv

Jan Steinsdörfer – klávesy

Tomi Okres – basová kytara

Lukáš Pavlík – bicí



