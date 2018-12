„A pak že to sem nevyjede!“ Podívejte se na první ukázku z poslední cesty žlutým trabantem

Dokumentární road movie zavedla motorizované dobrodruhy z jižní Indie přes Nepál, Himaláje, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka. V trabantech urazili cestovatelé z Asie do Prahy 17 237 kilometrů. Trvalo jim to 147 dní.