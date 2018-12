Britský výtvarník posílá umění na rentgen

Veaseyho fotografie se dostávají na dřeň každodenně používaných předmětů. Rentgenuje šaty, hudební nástroje, dokonce celý autobus i s cestujícími. „Před sto dvaceti lety doktor Röntgen pořídil rentgenový snímek ruky své ženy. Tento obrázek stál na počátku rentgenové technologie a já v zásadě její principy dodnes používám, ale interpretuji je současným způsobem,“ vysvětluje umělec.

Součástí výstavního prostoru je i betonová pyramida s rentgenovou komorou, kde Veasey tvoří. I proto svou novou galerii nazval Proces. Návštěvníci mohou výtvarníka sledovat přímo při práci. „Cítím se trochu jako performer, protože lidé vidí můj tvůrčí proces. Líbí se mi jejich reakce. Často nemůžou uvěřit, jak je to komplikované,“ přiznává.

Rentgenovému umění se Veasey věnuje přes dvacet let, jeho fotografie se objevila i na titulní straně časopisu Time. Ve vlastní galerii zatím vystavuje jen vlastní tvorbu, do budoucna by ale rád dal prostor i dalším umělcům.