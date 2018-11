Obrazy, dluhy a milenka. Malíře Petra Brandla vykreslili na divadle

Brandl platí za jednoho z nejžádanějších barokních malířů. Jako osobnost ale nebyl bezproblémový a takový je vykreslen i v představení. „Žije bohémským životem, dělá si dluhy, chce se dorovnat smetánce společnosti,“ popsal představitel hlavní role Martin Bohadlo.

Se svou ženou Helenou malíř stále řešil rozpory, především kvůli penězům. Ty, které si vydělal, totiž okamžitě prohýřil. Kvůli dluhům se Brandl několikrát ocitl i ve vězení. Potěšení spíše než u své manželky nacházel u milenky Johany, která se stala jeho múzou. Říká se, že ji zpodobnil na několika svých malbách.

„Není to óda na Petra Brandla. Možná je to óda na jeho dílo. Vzniká nám obligátní téma, do jaké míry je autor spojen se svým dílem. Přijde nám to hezky barokně kontrastní, my ho máme jako takového pyšného chlípníka,“ vylíčil režisér Hašek.