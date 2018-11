Co je to štěstí? V La Fabrice se nebojí vyslovit Největší přání

Po čem toužíme a co nás motivuje? Co je v životě člověka nejvíc? A co naše přání vypovídají o nás samotných? V La Fabrice se ptají slovem i pohybem a také s humorem a nadsázkou. Tematicky inscenace reaguje na současnou společnost, která s tužbami pracuje vědomě, třeba v reklamě.