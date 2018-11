Mimořádná zpráva v kinech: zpravodajské zákulisí Zemanovy kandidatury

Bojar sledoval české novináře v březnový den roku 2017, kdy měl prezident Miloš Zeman oznámit, zda bude znovu kandidovat na post hlavy státu. Své rozhodnutí hodlal sdělit na Pražském hradě jen ve vybraném okruhu příznivců a přátel, novináři Hospodářských novin a České televize nebyli mezi zvanými. O tak mimořádné zprávě ale informovat museli a chtěli.

„Zajímalo mě, jak to u těch pozorovatelů je. Protože když dva dělají totéž, není to vždycky totéž,“ předjímá Tomáš Bojar. Snímek ukazuje i možné zádrhele běžného provozu, třeba jak práci novinářů může komplikovat technika nebo počasí. Má ale vyšší ambice – upozornit na to, jak dnešní společnost pracuje s informacemi a jak velkou pro ni mají hodnotu.