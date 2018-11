Recenze: Kulka pro Valentýnku prosvištěla pražským Karlínem

Silný trojlístek předskokanů

Program nedělního večera v pražském Karlíně byl nabitý; jako předvoj si s sebou Bulleti přivezli hned tři předkapely.

Jako první se představili birminghamští SHVPES. Celkem talentovaná partička kolem frontmana Griffina Dickinsona, syna slavného otce Bruce Dickinsona, si pomalu, ale jistě razí cestičku i k českému publiku. Přímočaří rockeři, kteří se nebojí experimentovat, překvapí svou melodičností a rozhodně mají slušně našlápnuto dostat se do užšího povědomí. Devátého listopadu jim navíc vychází nová deska Greather Than.

Jako druzí rozpumpovali publikum američtí Nothing More. Texaské kvarteto, jež si vysloužilo i trojnásobnou nominaci na cenu Grammy, působí na scéně již od roku 2003, do širšího povědomí se však dostalo až s loňskou deskou „The Stories We Tell Ourselves“. Energický set navíc okořenili coverem od Skrillexe. Zazněly i skladby This Is The Time, ke které je mimochodem velmi povedený videoklip, nebo Go to War, jež si odnesla hned dvojnásobnou zmíněnou nominaci včetně té za nejlepší rockový song.

Trojici uzavřeli kalifornští Of Mice & Men. Kapela nesoucí stejný název jako novela Johna Steinbecka se s koncem roku 2016 musela vypořádat s odchodem zpěváka a jednoho ze zakládajících členů Austina Carlilea, který bojuje s Marfanovým syndromem – genetickou poruchou pojivové tkáně, kterou trpěl například i houslista Paganini. Carlilea nahradil dosavadní baskytarista Aaron Pauley a své úlohy se zhostil více než dobře. V nové sestavě se uskupení představilo už loni při společném turné Five Finger Death Punch a In Flames – shodou okolností taktéž v Karlíně – a i tentokrát se dočkalo vřelého přijetí. Hity našlapaný setlist fanouškům nestačil a vyřvali si i přídavek.

Bulleti rozhodně nevyměkli – alespoň ne na pódiu

Novinka Gravity, v rámci jejíhož představení se odehrává letošní turné, vzbudila v hudebním světě vášnivé diskuse. Kapele, která po zásluze patří mezi špičku světového metalcoru, vyznačující se především říznými kytarami, je vyčítán především patrný odklon ke komerčnějšímu a uhlazenějšímu popu.

Což o to, o jasné změně kurzu nelze polemizovat. Ostatně není to „nešvar“ jen velšské čtveřice. Jisté „vyměknutí“ je poslední dobou vyčítáno vícero kapelám, které tím získávají širší záběr fanoušků, a jistý posun ve vývoji těžko lze někomu vyčítat. Nicméně celková tvorba nestojí a nepadá s jedním albem, o čemž se mohli přesvědčit i návštěvníci pražského koncertu.