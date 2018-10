Gravitaci otestují v pražském Karlíně Bullet for My Valentine

Bullet for My Valentine, často zkráceně BFMV nebo B4MV, je velšská heavymetalová kapela z Bridgendu, která vznikla v roce 1998.

Vznikli pod názvem Jeff Killed John a na začátku své hudební kariéry hráli písně od skupin Metallica a Nirvana. Později vytvořili šest písní, které nebyly nakonec vydány; dvě z nich byly přepracovány později. Kvůli finančním problémům změnili název, následovala i změna stylu hudby. V roce 2002 skupina podepsala smlouvu se Sony BMG na pět alb. Své první EP, Bullet for My Valentine, uvedli 15. listopadu 2004 ve Velké Británii a 30. listopadu ve Spojených státech. Bullet for My Valentine hráli v roce 2011 na českém festivalu Rock For People jako hlavní kapela, sem se vrátili i v roce 2016. Hráli také na festivalu v Donington Parku vedle světově známých kapel jako Metallica, Guns N' Roses, Trivium a Tool. Poprvé se na festivalu objevili v roce 2004 a hráli jen na „vedlejších“ pódiích. V roce 2005, kdy se zvyšovala jejich popularita, začali Bullet for My Valentine hrávat na o mnoho větších stageích. Roku 2006 už hráli na stejném pódiu jako Guns N' Roses a Funeral for a Friend. Pro Guns N' Roses otevírali v New Yorku čtyři vystoupení, v Hammerstein Ballroom 12., 14., 15., a 17. května. Také byli předkapelou pro Metallicu a Iron Maiden. Začátkem roku 2006 byli BFMV účastníky Kerrang! Tour s Aiden, Still Remains a Hawthorne Heights a později hráli na turné spolu s legendární heavy metalovou kapelou Iron Maiden.



Členové:

Matthew „Matt“ Tuck – rytmická kytara, zpěv (1998–současnost)

Michael „Padge“ Padget – sólová kytara, doprovodné vokály (1998–současnost)

Jason Bowld - bicí (2017-současnost)

Jamie Mathias - basová kytara (2015-současnost)



Diskografie:

The Poison (2005)

Scream Aim Fire (2008)

Fever (2010)

Temper Temper (2013)

Venom (2015)

Gravity (2018)



