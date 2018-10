Hudební prostředí Prahy je od 18. století smetiště, říká skladatel Petr Kotík

Umělce můžete rozdělit v podstatě na dvě skupiny. Jedna skupina jsou lidé, kteří svým dílem přinášejí něco naprosto jedinečného, a až do doby, než si na to člověk zvykne, nezvyklého. Picassovy obrazy jsou naprosto normální věc, protože jsme si na to zvykli. Ale nebyly, když začal někdy v roce 1909 objevovat kubismus.

Sciarrino je jeden z lidí, kteří tvoří velmi osobitým způsobem a kulturnímu prostředí jsou důležitým příspěvkem. Dříve nebo později jsme o něj zakopnout museli. Je to operní skladatel, jeho instrumentální díla jsou přidružená díla velkého operního skladatele. Sciarrino má obrovský smysl pro drama, pro divadlo. To jsou určité dary, které člověk buďto dostane, nebo nedostane. Naučit se to nedá.

Potom je druhá skupina umělců, kteří samozřejmě také přispívají do celého kulturního, intelektuálně-uměleckého rámce, ale jejichž tvorba je založena na velice dobře zvládnutých technikách něčeho, co se naučili, co je oslovilo a co nějakým způsobem rozvíjejí. Historie tato díla obvykle odsouvá, ale ne vždy, ne všechna a ne všechna stejným způsobem. Zrovna tak si historie nemusí všimnout naprosto originálního umělce.

Opravdu? Vždyť tady nebyl jeden symfonický Xenakis! To je jako byste žil v roce 1860 a v životě jste neslyšel symfonického Beethovena. A lidé ve vedoucích pozicích hudebního života ani nevědí, kdo to Xenakis je.

Janáček čekal šestnáct let na Její pastorkyni. To už ujel vlak! Kdyby premiéra proběhla někdy v roce 1903, 1904, když ta věc byla napsaná, tak to zatřáslo hudebním světem, více než Debussyho Pelleas a Mellisanda. Daleko více, protože Pelleas a Melissanda je obrat k Wagnerovi, do 19. století. Pastorkyňa je pohled do budoucna, předvídá Bartóka a končí jako hra od Becketta. Proto to tady nemohli spolknout, Karel Kovařovic (tehdejší šéf opery Národního divadla – pozn. red.) to musel změnit na happy end.

Kdyby to tak nebylo, tak by mannheimská škola byla pražská škola. Tehdy odtud lidé museli utéct do menšího města Mannheimu, kde vynalezli orchestr a postavili klasicismus na nohy. A dělali to Češi, pražští skladatelé.

Dám vám lepší příklad. Jeden z nejcennějších obrazů západní kultury je Noční hlídka od Rembrandta, která visí v Říšském muzeu v Amsterdamu. Ten obraz se nedá vyčíslit, ale jistě by se mnou spoustu lidí souhlasilo, že má větší cenu než celá ta budova. Že kdyby šlo o to ztratit budovu, nebo obraz, společnost řekne, zbouráme budovu. Kdybyste ten obraz vzal a přivezl na Amazonku nějakému kmenu, který tam žije, a dal jim ho, tak si z toho udělají stan a budou se divit, proč pěkné plátno někdo zkazil barvami.

Já nevím, co je ostuda. Když vezmete diamant a hodíte ho praseti, prase si ho nevšimne. Radši půjde tam, kde budou poloshnilé brambory. Je to vina toho diamantu? Je to vina toho prasete? Je to vina toho, kdo mu ho hodil?

Můžu jmenovat některé signály. Třeba Petr Kofroň objednal do Národního divadla nové opery od současných českých tvůrců, uvedl videooperu Three Tales od Steva Reicha nebo oratorium Lost Objects od newyorského uskupení Bang on a Can. Teď nastoupil nový šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov , který chce objednávat nové skladby a hrát více současného repertoáru. PKF se věnuje soudobé hudbě, Orchestr Berg plní sály.

Publikum tady je. Nemluvil jsem o publiku.

V publiku problém není?

Ne, absolutně. To není nikde. Kdybychom práci, kterou jsme udělali v Ostravě, udělali v Praze, tak bychom tu měli pětinásobné, desetinásobné publikum. Samozřejmě, že publikum tady je. Nemůžete si ale myslet, že když Pražské jaro udělá jeden zajímavý program, že tam přijde právě to publikum, pro které to je. To je asi jako restaurace, která vaří určitý druh jídla, a když najednou udělá jedno jiné, tak s tím nemůže uspět.

Takže tady chybí někdo, kdo by se soudobé hudbě soustavně věnoval?

Chybí osobnosti. Absence velkých osobností a neuvěřitelný tlak proti nim je obrovský problém české společnosti vůbec.

Co je to za tlak?

Tlak průměrných lidí, kteří se cítí ohroženi někým, kdo říká nepředvídatelné věci nebo dělá něco, co jde proti takzvanému zdravému rozumu. Víte, já žiju v Americe, takže mám jiné zkušenosti a pohled na některé věci. Není to proto, že bych byl chytřejší, ale proto, že žiju jiným životem jiné společnosti.

Problémem tady je absence velkých osobností s ekonomickými možnostmi, velkých osobností, které mají v rukou prostředky na to umožnit věci udělat.

Míříte k tomu, že v Česku mají velké prostředky v rukou malé osobnosti, které se nezajímají o kulturu?

Antonín Slavíček měl velkou soubornou výstavu v největší galerii nejdůležitějšího sběratele pana Topiče a neprodal ani kresbu. Potom z toho dostal mrtvici a bylo po něm. Určitě to byla jedna z příčin. Rozumíte, kdyby prodal, vznikla by tu jiná scéna. A máte určité výtvarné scény, kde by takovýto umělec prodal celou výstavu, ještě než by byla otevřená.

V roce 1960 či 1961 Jan Rychlík komponoval na základě inspirace africkým bubnováním, s fázemi, podobně jako to dělal Reich o deset let později. Jinak, ale velmi podobně. Kdyby Rychlík dostal zelenou a měl možnost udělat velké skladby, tak by vzniklo fantastické dílo, které by hnulo hudební historií. On ani sám nevěděl, co dělá, což je u umělce obvyklé. Proto musí mít mecenáše, který to třeba taky neví, ale má prostředky umožnit mu práci. Potká ho osobně a říká si, že je to zajímavý člověk, žádný šašek, který se snaží uspět. Tak mu pomůže, protože pro opravdu bohaté lidi jsou prostředky, které zmůžou v uměleckém světě divy, finanční prkotina.

Dokonce i na operu?

Dokonce i na operu. Jsou zde lidé s finančními prostředky, kteří jedou na fotbal, pozvou si kamarády a takový výlet stojí asi tolik jako operní produkce. Nestojí to nic – v poměru k prostředkům, kterými vládnou. Kdyby tady byli tři, čtyři mecenáši, kteří by zaplatili obrovské Xenakise, orchestry by to následovaly, celá scéna by se změnila. Národní divadlo by dělalo určité věci. Nebo Národní galerie. Nemyslete si, že Muzeum moderního umění nebo Metropolitní muzeum umění v New Yorku nejsou napojeny na tento okruh. To všecko hraje dohromady – umělci, instituce a mecenáši, osobnosti, které mezi nimi jsou.

To je tedy to, co tady chybí?

Ale to není novinka, možná je to lepší než za Janáčka. To musela být hrůza, to si nedovedu představit. Proto odtud všichni utekli. Utekl Martinů, utekl Kupka. Když jste chtěl něco udělat, musel jste utéct, jinak to nebylo možné. Hašek se upil k smrti.

Věci jsou vždy složité. Jenom jednoduší lidé si je představují jednoduše

Vraťme se k programu koncertu. V Komedii budete dávat Juliuse Eastmana, to je úplně odlišný osud než Sciarrino.

Julius Eastman byl velice zajímavá osobnost. Nějakých pět let to byl můj nejbližší přítel, a ne jenom hudební. Měl dům blízko, osobně byl možná ještě blíž k mé manželce Charlottě a k dětem. Pak se ale něco stalo, absolutně se oddělil a šel jiným směrem. Musel narazit na strašně hluboké zklamání, přes které se nebyl schopný přenést.

Dočetl jsem se, že za jeho života nevyšla na nahrávce žádná jeho skladba. Zemřel v roce 1990 jako bezdomovec. Teď svět Juliuse Eastmana znovu objevil. Zajímá mě proč. Co se změnilo ve společenském kontextu?

Nevím, proč všichni najednou s Eastmanem šílí. Najednou! Jsem strašně rád, ale nevím, proč to je. Mám v tom trošku prsty, protože je to na základě nahrávky, kterou jsem udělal já. Někde byla, ani nevím, kde ji schrastili. Dostal jsem z Finska otázku, jestli souhlasím, aby to vydali. Samozřejmě, že s tím souhlasím.