Sprechen Sie Deutsch? S Romy Schneiderovou ani s Formanem se není těžké domluvit

Video of '3 Days In Quiberon' trailer exclusive (Berlin Competition 2018)

Osobní vzpomínky i názory na filmové umění na festivalu přidává Miloš Forman v dokumentu Life As It Is. Rozhovor s oscarovým režisérem natočil německý dokumentarista Robert Fischer před osmnácti lety v New Yorku. Tehdy z něj odvysílal půl hodiny, do podoby celovečerního snímku materiál sestříhal až pro letošní promítání v Mnichově, kde byl uveden jako vzpomínka na nedávno zesnulého filmaře.