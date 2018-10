Výtvarník Dominik Mareš vymaloval Pokoj v zahradě Slovanského domu

Mareš maloval dvacet let v ateliéru na Václavském náměstí. Nebál se tmavých barev v kombinaci třeba s ostrou červenou nebo růžovou. Připomínkou let minulých je na výstavě oddělená místnost. V ní návštěvníci najdou i Marešův zřejmě nejznámější obraz Maliny. Patří do temného období, kdy zkoušel technologii různých obtisků, latexových barev.

Před nedávnem se ovšem výtvarník přestěhoval na venkov. I v jeho tvorbě tak fascinaci městem a ohněm vystřídalo zklidnění, obdiv k přírodě a ke světlu. A ostré barvy vyměnil za jemné přírodní tóny, bílou a zlatou.

Znatelná v jeho díle napříč časem ale zůstává hravost. K uměleckému vyjádření mu neslouží jen malířské plátno, proměnit a znovu oživit umí i staré a nepotřebné věci. Na výstavě jsou k vidění díla vytvořená třeba z čela postele nebo vyřazeného klavíru.

Marešův Pokoj si je možné v zahradě Slovanského domu procházet do 15. listopadu, některá díla vznikla přímo na míru tomuto místu.