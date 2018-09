Klip týdne: I Charleston, přiznává konečně Plzeň jako první české město

Video of I Charleston Pilsen | Pilsner Jazz Band: It Don’t Mean A Thing

Ohraná gramodeska spustí skladbu It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing od Duka Ellingtona a rachot na ulici probudí dívku do osudového rána – píše se 6. květen 1945 a do Plzně dorazila americká armáda pod vedením generála Pattona. Tak začíná jedna lovestory a zároveň klip plzeňského příspěvku k akci I Charleston.

„Vycházela jsem ze svého pocitu, že je třeba s lidmi, kteří v Plzni tančí swing, udělat něco víc,“ vysvětlila choreografka a scenáristka projektu Lenka Sekaninová, proč se plzeňští tanečníci rozhodli – na rozdíl od ostatních měst – ozvláštnit choreografii příběhem. Zapojila do něj své taneční studio Dance by Lion's.

Příprava trvala půl roku. Sedm natáčecích dní se pak swingovalo po celém městě. Připravit místa tak, aby vypadala autenticky a dobovou atmosféru nekazila současná reklama nebo dopravní značky, byl prý pro realizační tým největší problém.