„Když čert koná dobro, tak je to hřích.“ Marek Najbrt natočil svoji první pohádku

Čertí brko je první pohádkou Marka Najbrta, režiséra snímků Mistři, Protektor nebo Polski film. Spojen je ale především se satirickou Kanceláří Blaník. Od pranýřování politické scény se tak přesunul do pekla, kde je princip dobra a zla při zúčtování s hříšníky o něco přímočařejší. Scénář k Čertímu brku napsali Robert Geisler a Tomáš Hodan, s nimiž se Najbrt potkal mimo jiné v Kanceláři Blaník.

„Už je to několik let, co mi můj kamarád a spoluautor tohoto scénáře Robert Geisler poprvé navrhl, abychom natočili pohádku. Tehdy se mi to zdálo absurdní,“ přiznává Najbrt. „Ale od chvíle, kdy jsem se stal otcem dvou malých synů, je pro mě ta představa už logická a jednoznačně přitažlivá. Proč se zase jednou nepodívat na svět z perspektivy dítěte a zároveň nevyužít své filmařské i životní zkušenosti k vytvoření příběhu pro celou rodinu?“

„Průšvih, kleklo nám brko!“

Do filmu Najbrt obsadil jednoho z nejznámějších českých čertů – Ondřeje Vetchého, který se do pekla vrátil po více než třiceti letech od pohádky S čerty nejsou žerty. V Najbrtově novince ale povýšil, stal se Luciferem. Snaží se vyřešit chaos, který nastal poté, co v pekelné pobočce v městečku Pytlov přestalo fungovat čertí brko.