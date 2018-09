Fotograf bez hranic. Adama Holého si rozdělily dvě galerie

Adam Holý zemřel v roce 2016, bylo mu dvaačtyřicet let. Jeho originální příspěvek k české fotografii připomínají v Praze dvě výstavy. V Ateliéru Josefa Sudka se do 14. října zaměřují na Holého rané snímky z osmdesátých a devadesátých let. Polansky Gallery pak do 27. října mapuje poslední etapu jeho tvorby.