Skoro jako v Pise. V Ústí nad Labem chtějí zpřístupnit šikmou věž, již poničila puma

Ve věži se nachází tři zvony, nesmí se ale při zvonění houpat, protože by mohly narušit statiku věže. „Pod zvonem vznikne nově otvor a návštěvníci budou tímto prostorem vstupovat do věže,“ vysvětlila záměr Ústecké komunitní nadace manažerka Kateřina Valešová.

Druhou etapou projektu bude vybudování nového schodiště vedle šikmé věže a obnovení původního věžního vchodu. „Pět kostek nad sebou, dřevěná, lehký skelet se schodištěm uvnitř. Skelet je krytý venkovními žaluziemi, které ho chrání proti dešti,“ představil návrh architekt Tomáš Kosnar.

S rekonstrukcí interiérů by se mělo začít do dvou let. Pak začne stavba venkovního schodiště. První návštěvníci by se do věže mohli podívat za pět let.

Věže v Suurhusenu a v Pise

Nejšikmější věž v Evropě má románský kostel v německém Suurhusenu. Čtyřiadvacet metrů vysoká věž je vychýlená od své osy o 5,17 stupně.