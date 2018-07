Klip týdne: Příšerky z Mushroomhead vzdávají poctu hororovému kultu

Video of Klip týdne: Mushroomhead / We Are the Truth

Evil Dead, u nás překládaný jako Lesní duch či Chata, je kultovním debutem režiséra Sama Raimiho z roku 1981. Film se stal hororovým mezníkem a ve svém žánru se právoplatně řadí mezi klasiku, jež nesmí chybět ve „videotéce“ každého správného hororového fandy, který holduje typickým osmdesátkovým béčkům.

Od svého vzniku si získal nespočet fanoušků po celém světě, dočkal se dvou pokračování a z představitele titulní role Bruce Campbella se stala hvězda první velikosti. Na jeho motiv dokonce vznikl v roce 2006 muzikál, jenž se hrál na Broadwayi. Skalní fandy pak potěšilo dlouho očekávané volné pokračovaní v podobě seriálu Ash vs Evil Dead, které v roce 2015 rozjela stanice Starz a jež se dočkalo 3 sérií. No a samozřejmě nesmí chybět ani remake, který spatřil světlo světa v roce 2013.

A právě jím se nechala banda maskovaných příšerek z Mushroomhead volně inspirovat a natočila podle něj video ke skladbě We Are the Truth. Ta pochází ze zatím posledního alba „The Righteous & The Butterfly“ z roku 2015. Mushroomhead však natočili její alternativní verzi a zařadili ji na nové DVD Volume III, které – jak už název napovídá – bude následovat své dva úspěšné předchůdce. Vyjít by mělo 17. srpna.

Video se natáčelo v rodném Ohiu a je dílem samotných členů kapely, kteří k němu vytvořili nejen masky, ale sami ho také natočili. Ostatně to, že kapela patří k hororovým fandům, je dle jejich vizáže více než zřejmé, což ostatně potvrzuje i bubeník a zakladatel Steve „Skinny“ Felton. „Jak si jistě dokážete představit, celý tábor Mushroomhead je těžce ujetý na hororové filmy. Takže jsme se rozhodli vzát hold Evil Dead. Dr. F, Stitch a já jsme zodpovědní za veškeré designerské návrhy a myslím si, že konečný výsledek je velmi strašidelný a zároveň hodně legrační,“ dodává.

Ve videu nechybí typické předčítání z Necronomiconu, jež vyvolá temné síly, strašidelná chata uprostřed lesa a typické litry krve. Postavy „posedlé Lindy“, lásky hlavního hrdiny Ashe, se ujala zpěvačka Jackie Laponza z Unsaid Fate, jíž patří hostující vokál.

Po zemětřesení a personálních změnách, kdy kapelu opustil nejprve jeden ze zakládajících členů Jeffrey „Nothing“ Hatrix, kytarista Tommy Church a těsně po vydání posledního alba též Tom „Shmotz“ Schmitz a další zpěvák Waylon Reavis, je kapela, zdá se, zpět v sedle.