Největší dětská galerie a Divadlo bratří Formanů zvou na letní Cestu do mytologie

„Děti procházejí dobrodružstvím a musí se samy rozhodovat, musí být statečné a jenom na nich záleží, jak to dobrodružství dopadne. To řešení se nalézá v mytologické knize,“ naznačuje podobu interaktivní výstavy ředitel písecké galerie Adam Langer.

Tým Sladovny oslovil Formany poté, co viděl jejich výstavu Imaginárium. To je podle Matěje Formana interaktivní mozaika, „rozkvetlá kytice nápadů, dekorací, loutek a hraček“ z dílny spolupracovníků divadla.

Galerie hrou

„Podařilo se vytvořit velkou výtvarnou, deskovou, zážitkovou hru s mnoha detaily, které přináší dětem poznání. Záměr byl nechat je projít příběhem, nechat je objevovat, vyřádit se, vyžít,“ říká Matěj Forman.

„Je to v duchu Sladovny, tedy galerie hrou, ale nejde o to si jenom hrát. Je tady snaha, na základě příběhu Geralda Durrella, který je pestrý, fantazijní, pohádkový, o přírodě a o zvířatech, rozehrát dobrodružnou cestu pro děti od tří let až po náctileté,“ pokračuje Forman.