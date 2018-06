Hrál s Clintonem a na svátky vyvěšuje plavky. Jan Konopásek žije svou Jazzovou odysseu

„V třiapadesátém mi konečně půjčili tu altku ze skladiště a já jsem cvičil osm hodin denně. Každý den, pořád. Já jsem ani nechtěl chodit na vycházky v neděli, protože mě to nezajímalo,“ vypráví, jak se zcela ponořil do jazzového světa.

Vlajka a plavky

V roce 1965 ale emigroval. Nejprve přes Itálii do Německa, pak do USA. „Přeplaval jsem takovou zátoku z Jugoslávie do Itálie. Co jsem měl na sobě? No nic. Akorát ty plavečky. Tatínek těm plavkám říkal havajský vánek. Já je vždycky při různých příležitostech vyvěsím doma, třeba na Thanksgiving Day nebo Fourth of July, tak vyvěsím americkou vlajku a tyhle plavky. To jsou dva nejcennější kusy textilie mého života,“ vypráví.

V Americe prožil skoro 25 let. Po studiu na proslulé jazzové konzervatoři Berklee v Bostonu ho na absolventském koncertě uslyšel Woody Herman a vzal ho k sobě do big bandu. Potom už šel z angažmá do angažmá.

Hrál v big bandech u Buddyho Riche, Boba Crosbyho nebo Guy Lombarda. Neustále byl na cestách. V Torontu se opět potkal s kamarádem z mládí, kterým byl Josef Škvorecký. Slavný spisovatel se Konopáskovou hrou i osobností rád inspiroval při psaní svých románů.