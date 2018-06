Pearl Jam se po šesti letech vrací do Prahy

Pearl Jam je hudební skupina, která vznikla v roce 1990 v Seattlu. Jsou považováni za jednu z nejpopulárnějších rockových kapel devadesátých let. Jejich jméno je úzce spojeno s hnutím grunge. Spolu s kapelami Nirvana, Soundgarden a Alice in Chains patří mezi jeho hlavní představitele. Jejich zvuk však nebyl vždy typický pro tento styl a kapela se snaží experimentovat. Ačkoliv se jejich desky již dlouho neprodávají tak masově jako v 90. letech, v současné době má kapela početnou základnu příznivců.

Kapelu založili členové skupiny Mother Love Bone (Jeff Ament, Stone Gossard), protože se zpěvák této skupiny v roce 1990 předávkoval heroinem. Společně s kytaristou Mikem McCreadym a bývalým bubeníkem Red Hot Chili Peppers Jackem Ironsem nahráli pár demo skladeb, ale stále jim ještě chyběl zpěvák. Tím se stal surfař ze San Diega Eddie Vedder. Velmi brzy pak vznikly základy prvních písní Pearl Jam (Alive, Once). Debutová deska Ten vyšla už v roce 1991 a měla obrovský úspěch. Následovala alba Vs., Vitalogy a další.



Diskografie:

1991 – Ten

1993 – Vs.

1994 – Vitalogy

1996 – No Code

1998 – Yield

1998 – Live on Two Legs

2000 – Binaural

2002 – Riot Act

2003 – Lost Dogs - nevydané písničky, B-strany singlů

2004 – RearViewMirror - best of

2006 – Pearl Jam

2009 – Backspacer

2011 – PJ20 - soundtrack k dokumentu o Pearl Jam (nevydané verze a dema)

2013 – Lightning Bolt



Členové:

Jeff Ament – basová kytara (od 1990)

Eddie Vedder – zpěv, kytara (od 1990)

Stone Gossard – levá kytara (od 1990)

Matt Cameron – bicí (od 1998)

Mike McCready – pravá kytara (od 1990)

Boom Gaspar – klávesy (od 2002)



Zdroj: Wikipedia