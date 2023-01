Policie navrhla obžalovat sedm lidí z pašování drog do věznice Valdice

Policie ukončila vyšetřování případu pašování drog a zakázaných léčiv do věznice Valdice na Jičínsku. Kriminalisté navrhli obžalovat sedm lidí z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle spisu obžalovaní jednali jako členové organizované skupiny složené ze čtyř mužů a tří žen. V případě odsouzení jim hrozí tresty od dvou do deseti let, uvedla mluvčí policie Eliška Pospíšilová.