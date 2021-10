Královéhradecká škola Sion odmítá stěhování během školního roku, výpověď dostala v září

Základní škola Sion v současnosti rekonstruuje budovu v ulici Kleinerových, kde sídlí druhý stupeň. Do zrekonstruované budovy by se měl v budoucnu první stupeň ze ZŠ Mandysovy přestěhovat. Podle zástupců Sionu se ale rekonstrukce hlavní budovy protahuje a do konce roku 2021 hotová nebude.

„Doufáme, že v březnu bychom mohli mít dostavěno a měli bychom být v procesu kolaudace. Byli bychom rádi, kdyby nejpozději o letních prázdninách se tam celá škola přesunula,“ uvádí Doksanský.

Sion využívá část ZŠ Mandysova od roku 2005, v současnosti platnou nájemní smlouvu s městem má od roku 2007, ve smlouvě má tříměsíční výpovědní lhůtu. Podle Doksanského byla domluva s tehdejším vedením města taková, že k vystěhování nikdy nedojde v průběhu školního roku.

Stěhování není nereálné, říká primátor

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) ve čtvrtek sdělil, že město postupuje zcela v souladu s nájemní smlouvou. „Škole Sion jsme chtěli maximálně vyjít vstříc, a proto jsme jí nabídli náhradní prostory v jiné školské budově v centru města, kde je tělocvična, zajistili jsme i případné stravování těmto dětem,“ sdělil Hrabálek.

Podle něj tam nedávno byly dočasně třídy ze ZŠ ve Svobodných Dvorech, které se stěhovaly také v průběhu školního roku. „Z našeho pohledu tedy není nic mimořádného a nereálného přestěhovat několik desítek dětí do náhradních prostor,“ uvedl Hrabálek.