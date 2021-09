Zámek v Novém Městě nad Metují chce majitel prodat. Místní se obávají jeho uzavření

Po roce 1948 komunisté zestátnili zámek Bartoňů Dobenínů i jejich textilky stejně jako další rozsáhlý majetek. Rodina emigrovala do Kanady. Ke své evropské minulosti se vrátila až kvůli restitucím. Šlo o nejrozsáhlejší navracení majetku v postkomunistické Evropě a restituce Bartoňů Dobenínů byly jedny z největších.

Bartoňové z Dobenína byli před dvěma stoletími prostými tkalci v Orlických horách. Počátkem 19. století vlastnili manufaktury a koncem už prosperující textilky na Náchodsku. Za své zásluhy v podnikání byla rodina povýšena do šlechtického stavu.

„Můj dědeček vůbec nevěřil, že to bude pro naši rodinu možnost. A my jsme plánovali celý život víceméně v Kanadě a Spojených státech,“ popsal dnešní majitel zámku Michael Bartoň Dobenín, kterému v Novém Městě nad Metují nikdo neřekne jinak než Mike. Místní se však obávají, že končící turistická sezona byla tou poslední. Zámek je na prodej a případný nový majitel by mohl jeho brány po šedesáti letech uzavřít.

Město vybudovalo kolem památky infrastrukturu

„Propojení zámku a města je v tom, že město investovalo nemalé finance na přebudování celého Zadomí, kde jsme rekonstruovali komunikaci, aby památková rezervace byla co nejvíc využívaná turisty. Kdyby mělo dojít k odpojení zámku a k uzavření, tak by to byl velký problém,“ uvedl starosta Petr Hable (VPM).

Současný majitel je nejspíše jediným šlechtickým restituentem v Česku, který se rozhodl prodat svůj zámek. „Je to velmi osobní, ty důvody, rodina a samozřejmě zámek potřebuje finance a obnovování,“ přiblížil Bartoň Dobenín. Po otci získal zpět vedle zámku tisíce hektarů lesů, polí a dvě textilní továrny v Náchodě a ve Starém Městě nad Metují a také rekreační lázně Rezek, které prosperovaly i ve vlastnictví státu.

Zámek se vrátil v poměrně zachovalém stavu. V devadesátých letech za vlastní i dotace opravili střechu a zkultivovali zahradu. Renesanční fresky na nádvoří čeká ale nákladná renovace. Za poslední dekádu navíc klesla návštěvnost o třetinu, před pandemií navštívilo památku 22 tisíc lidí ročně.