Pádům z Bílé věže chce zabránit hradecký magistrát. Plánuje nainstalovat bezpečnostní sítě

Bezpečnostní zábrany by památku podle města poškodit neměly. „Nemělo by dojít k tomu, že by bylo do Bílé věže sekáno, zasahováno, vrtáno. Již jsou tam kotevní prvky, a ty by se v případě instalace bezpečnostních sítí měly využít,“ uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová.

Instalaci zábran už zastupitelé jednou zamítli, a to před dvěma lety. Nový návrh na zavedení zábran na Bílé věži by měli projednávat v pondělí 30. srpna.