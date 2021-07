Dům u Náchoda brání obchvatu. Vykoupí jej silničáři, manželé si za částku koupí jiný od města

„Koordinace s místní samosprávou je pro nás velmi cenná a užitečná. Pokud by se to podařilo i na více stavbách, které nám někdo blokuje, bylo by to skvělé,“ okomentoval posun v Náchodě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Manželé Ježkovi očekávají, že stěhovat se budou letos v říjnu nebo v listopadu. Stavba šest a půl kilometru dlouhého obchvatu Náchoda za 2,3 miliardy korun začne v dubnu 2023. ŘSD dosud vykoupilo necelou polovinu potřebných parcel.