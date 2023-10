Třebíčtí se bojí proměny historické ulice v dopravní tepnu. Město výhrady odmítá

Hasskova ulice je poslední v centru Třebíče, kde ještě po obou stranách zůstaly původní měšťanské a kupecké domy. Radnice plánuje její opravu, podle obyvatel by však mohla ohrozit zachování historického rázu.

Obávají se, že si ulicí budou řidiči zkracovat cestu na druhou stranu náměstí. „Přece nemůžete z takové ulice udělat dopravní tepnu nebo výpadovku,“ řekl člen petičního výboru Petr Řehořka.

Podle radnice ale rekonstrukce velké změny nepřinese. „Není to obava oprávněná, dopravní situace se nijak výrazně nemění,“ uvedla mluvčí Třebíče Irini Martakidisová. Obyvatelé podle ní měli možnost se k opravám vyjádřit. „Majitelům nemovitostí, provozovatelům i obyvatelům této lokality byla poslána písemná pozvánka na veřejné projednání této lokality, to se konalo 6. března,“ doplnila.

Obyvatelé se cítí vyloučeni z jednání. Radnice petici prostuduje

Proti tomu se však obyvatelé stojící za peticí ohradili. „Když to řeknu slušně, tak mluví nepravdu. My jsme dopisy dostali, ale bylo to už pozvání na schůzku, kde nás informovali jako hotovou věc, to znamená po obdržení stavebního povolení,“ řekl předseda spolku Baráčníci Petr Chmel.

„Na městském webu byla vyvěšena veřejná vyhláška, ke které se lidé mohli vyjařovat, ale nic takového se nestalo,“ reagovala Martakidisová.

„My jsme se k ničemu vyjadřovat už nemohli. Nikdo nic před uzavřením stavebního povolení nedostal,“ oponoval Chmel.

Petici za záchranu Hasskovy ulice v Třebíči podepsala většina majitelů domů. Podepsat ji lidé mohou i on-line a zřízeno bude petiční místo i v kavárně.

Spolek Baráčníci, který místní založili kvůli nespokojenosti s proměnou ulice, doufá, že zvrátí alespoň technicko-dopravní řešení rekonstrukce. Město se k petici samotné i k navrženým úpravám vyjádří až po jejím prostudování.