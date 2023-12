Soukromí majitelé mění řopíky na malá muzea i chaty

Řopíky, nevyužitá betonová opevnění z doby před druhou světovou válkou, si do své péče přebírají soukromí majitelé a dávají jim nové využití. Někteří z nich tvoří vojenská muzea, jiní je předělávají na chaty. Stát řopíky prodává jako nepotřebný majetek a hodnota se pohybuje od patnácti do dvou set tisíc korun, a to v závislosti na technickém stavu, lokalitě nebo vlastnictví pozemku pod stavbou. Vzhledem k velkému zájmu se aukce konají několikrát do roka.