Začala velká oprava plavebních komor na Baťově kanálu. Bez výraznějších problémů sloužily skoro devadesát let. První na řadě je ta ve Spytihněvi na Zlínsku. Povodí Moravy chce všechny práce stihnout během půlroku. Opravy by měly být hotové do začátku nové plavební sezony 1. května příštího roku.