Bez péče ochránců zvířat a bez peněz dárců by uhynuli. Nyní se ale mohli opět vrátit do volné přírody. V Kuněticích na Pardubicku lidé popřáli šťastný let uzdraveným dravcům. Pracovníci záchranné stanice Pasíčka vypustili dvě desítky zvířat.