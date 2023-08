Hasiči, policisté a záchranáři hromadně darují krev, chtějí motivovat i veřejnost

Policisté, hasiči i záchranáři pravidelně zachraňují lidské životy, navíc se zapojili do kampaně na podporu dárcovství krve. Ročně chodí pravidelně darovat asi čtvrt milionu lidí, to ale pořád nestačí. Podle lékařů chybí v Česku asi sto tisíc dárců krve. Například na webu pražské policie je spuštěna soutěž v rámci kampaně s názvem I tobě koluje v žilách naše krev, a to mezi složkami IZS a veřejností. Lidé tak mohou sledovat průběžné výsledky.