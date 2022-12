Česko podepsalo se Švédskem a firmou BAE Systems nezávazné memorandum o dodávce pásových bojových vozidel CV90. Za pořízení 210 strojů v sedmi modifikacích by armáda měla zaplatit do 51,684 miliardy korun. Cenová nabídka je platná do června příštího roku. Oznámila to ministryně obrany Jana Černochová (ODS) při slavnostním převzetí tanku Leopard darovaného Německem v přáslavických kasárnách.