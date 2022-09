Stav jednoho z nejvytíženějších mostů v Olomouci se zhoršuje, přiměl proto silničáře k nočnímu zatěžovacímu testu. Most nakonec odolal, a je tak pro řidiče aut i cestující v tramvajích bezpečný. Do tří let ho ale čeká celková rekonstrukce, na povrchu jsou vidět praskliny a uvnitř konstrukce je rez.