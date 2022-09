Po sérii srážek se hladina spodní vody na Šumavě dostává do normálního stavu. Plní se i místní řeky. Na úplné dorovnání vláhového deficitu v nižších polohách kraje to ale pořád nestačí, zřetelné je to hlavně na rybnících. Pod normálem jsou i některé vrty na Plzeňsku.