Alpské ledovce tají nejrychleji za celou dobu, co je lidstvo zkoumá. Agentuře Reuters to potvrdili vědci z Francie, Itálie, Rakouska i Švýcarska. Právě na švýcarských stráních ledu ubývá tak rychlým tempem, jaké vědci očekávali až za desítky let. Mimo jiné proto, že se Alpy oproti světovému průměru oteplují zhruba dvakrát rychleji.