Nejvíce uprchlíků na Ukrajině prochází Lvovem, odkud směřují dál na západ – do Polska a na Slovensko. Západoukrajinské město se ocitlo na hranici možností. Většinu evakuovaných ve vlacích i autobusech tvoří ženy a děti. Muži od osmnácti do šedesáti let musejí zůstat kvůli obraně země.