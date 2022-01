Zdeněk Mikula po mrtvici ochrnul, přesto dělá vše pro to, aby mohl znovu chodit

Zdeněk Mikula měl vždy rád pohyb a jako záchranář pomáhal druhým. Jenže v roce 2017 cestou z práce prodělal mrtvici, ochrnul a přestal mluvit. Bylo mu třiačtyřicet let. Přesně před rokem došlo k zásadnímu zlomu. Díky rehabilitacím se poprvé postavil na nohy. Jeho mimořádný příběh má optimistické pokračování: Mikula dělá vše pro to, aby se mu vyplnilo jeho největší přání – znovu chodit. Daří se mu to i díky solidaritě kolegů a dalších dárců.