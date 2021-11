Lávka přes Labe v Nymburku je hotová. Původní most nechala radnice zbourat kvůli jeho špatnému stavu. Odborníci to doporučili záhy potom, co spadla lávka stejné konstrukce v pražské Troji. Nová nymburská lávka se má otevřít 28. listopadu, nejdříve totiž musí projít například kolaudací.