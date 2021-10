Batman zamířil do Prahy. Americký maskovaný hrdina se poprvé dostal do rukou českých autorů. Komiksová povídka Štěpána Kopřivy a Michala Suchánka vyšla ve sbírce, do které se zapojili tvůrci ze čtrnácti zemí. Společně vyslali Batmana do normalizační Prahy, po stopách nebezpečného telepata.