Do celosvětové soutěže City Nature Challenge, která má pomoci zmapovat faunu a flóru ve městech, se prostřednictvím aplikace zapojili i lidé v České republice. Můžou do ní od 30. dubna do pondělí 3. května zadávat rostliny a živočichy, na které ve svém okolí narazí. Letos se do soutěže zapojila Praha, Uherské Hradiště, zlínská univerzita a Brno.