Co si s sebou turista do lesa přinese, to by si měl zase odnést zpátky. Po letošní rekordní sezoně ale některá turisticky lákavá místa v Česku jen na toto pravidlo nespoléhají. V nejatraktivnějších částech Šumavy se tak poprvé objeví odpadkové koše a toalety, podobný krok chystají i na vrcholu Klínovce.