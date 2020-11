Od středy mohou profesionální sportovci opět trénovat v halách. Umožnila jim to výjimka ministerstva zdravotnictví. O víkendu by se navíc měly rozehrát první ligy ve fotbale i hokeji, a to s klíčovou podmínkou – testování před každým zápasem. Na obnovení sezony se chystají v Českých Budějovicích, kde se hraje nejvyšší soutěž ve volejbale, fotbale a hokeji.