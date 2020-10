Do vesnic na Rychnovsku se vypravila pojízdná pošta. Fakticky je to poštovní dodávka, ve které si lidé můžou vyřídit stejné služby jako v kamenné pobočce. Česká pošta tento servis zatím testuje, stejné vozy už začaly jezdit i na Bruntálsku, a pokud budou mít úspěch, rozšíří se i do dalších regionů.