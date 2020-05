Už to jsou dva měsíce, co Austrálie zvládla ničivé lesní požáry. Tamní vláda teď zahájila vyšetřování ohnivé katastrofy. Řada regionálních politiků ale tvrdí, že příčinu je třeba hledat ve zcela chybějící prevenci. V ohnivém pekle zahynuly tisíce zvířat, která se do obnovující přírody znovu vrací.