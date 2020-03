Přes třicet let se Kolumbie snaží zbavit násilného odkazu drogového bosse Pabla Escobara. Minimálně v jednom případě se to nedaří. V okolí Medellínu se přemnožili hroši, které do země Escobar propašoval jako své domácí mazlíčky. Savci jsou rizikem nejen pro původní ekosystém, ale i pro obyvatele města.