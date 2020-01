Ani relativně deštivý podzim nepomohl. Voda chybí na povrchu, ale hlavně pod ním. Paradoxně nejlíp je na tom podle hydrometeorologů jižní Morava – dodávají ale, že jen dočasně. Deficit se bude v krajině doplňovat několik let. Pomoct by mohla vydatná vrstva sněhu, která by pozvolna tála.