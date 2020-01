Ministerstvo zemědělství odhaduje, že lesníci loni kvůli škůdci vytěžili 18 až 20 milionů kubíků dřeva. To je o polovinu víc než v předchozím roce. Nestátní majitelé porostů se už můžou hlásit o kompenzace. Státní Lesy České republiky počítají za loňský rok se ztrátou ve výši jedné miliardy. Znovu se taky řeší, co namísto zničených porostů vysadit a jestli na to bude dost stromů.