Moře může do pětadvaceti let pozřít velšskou vesničku Fairbourne, hladiny oceánů ohrožují i oblasti v Bangladéši a Indonésii. Jejich růst by se mohl zastavit, pokud svět dokáže udržet růst teplot na dvou stupních nad úrovní před průmyslovou revolucí. Vlivné státy ale klimatickou dohodu přehlížejí.