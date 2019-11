Austrálie v říjnu přišla o svou nejslavnější ovci. Sudokopytník jménem Chris se proslavil tím, že přežil šest let v divočině: sám, bez stáda, uprostřed divokých australských hor. Poté, co zaběhlého přežvýkavce před lety našli, ostříhali z něj dosud největší množství vlny. A Chris se tak zapsal do knihy rekordů.