Obyvatelé Chebska sepsali petici kvůli vysokým cenám tepla. Od května zaplatí méně

Podle starosty města Jana Vrby (ANO) by teplo mohlo zlevnit, a to už ve druhé polovině letošního roku. Současné ceny jsou podle obyvatel a opozice nepřiměřené. V polovině března proto sepsali petici za zlevnění tepla.

Vadilo jim, že musí platit vysoké zálohy a zatímco ceny na trhu klesly o 40 procent, jim cena od ledna o dalších deset procent vzrostla. Společnost Terea to odůvodňuje tím, že část plynu nakoupila ještě za předchozí vysoké sazby.

Cheb teď proto připravuje novou energetickou koncepci, která by měla do budoucna situaci s hospodařením s energiemi vyřešit. Zaměří se i na to, zda je možné plyn nahradit a kde se vyplatí vytápět štěpkou.