Karlovy Vary propojuje nový Dvorský most. Původní byl v havarijním stavu

Na most zamíří doprava, v okolí se ale ještě bude pracovat

Most bude nyní uveden do předběžného užívání a bude průjezdný pro vozidla a průchozí pro chodce. Neznamená to, že je stavba dokončena, bude pokračovat úpravami okolí a například i navrácením cyklostezky Ohře, která pod mostem vedla, do její původní trasy.

Stavbě předcházela demolice původního mostu, který byl v havarijním stavu. Oproti staré lávce je nová konstrukce z ocelových nosníků, takže vydrží déle. Původní byla betonová. Dvorský most je dopravně důležitý a jeho uzavírka ve špičkách komplikovala dopravu v navazujících částech města. Navíc vede k velkému nákupnímu centru Varyáda.

V Karlových Varech jde už o druhý most, který byl cestou žlutého FIDIC postaven. Stejně postupovalo Ředitelství silnic a dálnic i u stavby nedalekého Doubského mostu.