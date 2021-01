Těžký mokrý sníh zhoršuje sjízdnost na Karlovarsku. Kraj řeší i výpadky elektřiny

I když jsou v kraji teploty celý den lehce nad nulou, mokrý sníh, který v regionu vytrvale padá, na promrzlých silnicích z minulých dnů vytváří kluzkou vrstvu. Tři auta havarovala odpoledne u Lomnice na Sokolovsku, havárie nákladního auta komplikovala dopravu mezi Vítkovem a Podstráním u Sokolova. Obě nehody se obešly bez zranění.

Výpadky elektřiny byly na Karlovarsku v Březové, v okolí Lubů nebo Opatova na Chebsku a v oblasti Jindřichovic, Oloví a Krajkové na Sokolovsku. „Výpadky zatím nejsou vážné a na jejich odstranění pracujeme. Jde v současné době asi o 350 domácností v kraji. Odhadovaný termín obnovy dodávky elektřiny je okolo 22. hodiny,“ řekla regionální mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by se měly sněhové srážky postupně vyskytovat jen ve vyšších polohách až nad 700 metry nad mořem a k ránu by měly slábnout. V pátek by se mělo oteplit.